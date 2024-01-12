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Best Model birincisine teklif yağıyor

Son Türkiye best model birincisi Geçtiğimiz ay 36’cısı düzenlenen Best Model of Turkey birincisi Metehan Varol önceki gün Akmerkez’de ortaya çıktı.

Best Model birincisine teklif yağıyor

 Ankara’da yaşadığı için gözlerden uzak olan yakışıklı manken gazeteciler ile bir araya geldi. Varol, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Birinci olduktan sonra bir çok dizi teklifi aldığını dile getiren yakışıklı manken, “Birinci olduktan sonra kısa süreliğine ailemin yanına geçtim. Ama çok teklif aldığım için artık İstanbul’a yerleştim. Artık istanbuldayım Netflix ve bir çok dizi teklifi aldım önümüzdeki haftalarda bu teklifleri değerlendireceğim” dedi. Metehan Varol, Çağatay Ulusoy ile benzerliği ile de dikkat çekti.

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