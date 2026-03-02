  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Beşiktaş'ın sezon başında transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva, PTT'te görüntülendi.

Futbolcu, Mecidiyeköy'deki PTT'te E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi.

Jota Silva'nın spor tarzı dikkat çekerken, bazı taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

