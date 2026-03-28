Berna Tan ekranlara dönüş yaptı!

Yayınladığı projelerle her dönem adından söz ettirmeyi başaran, kına şarkısıyla milyonların diline dolanan; naif sesi, zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Berna Tan, yepyeni ve anlamlı bir projeyle televizyon ekranlarına görkemli bir dönüş yaptı.

Son dönemde dikkat çekici transferleri ve iddialı programlarıyla yükselişe geçen Tivi6 ekranlarında yayın hayatına başlayan “El Ele” programının sunuculuğunu üstlenen başarılı sanatçı, bu kez yalnızca sesiyle değil kalbiyle de milyonlara dokunuyor.

BERNA TAN’DAN ÖRNEK PROJE
Toplumsal dayanışmayı merkezine alan programda, maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlilik hazırlıklarını tamamlayamayan nişanlı çiftlere umut olunuyor. Program formatı gereği başvuruda bulunan çiftlerin detaylı durum araştırmaları yapılıyor; ardından uygun görülen çiftler hafta boyunca stüdyoya davet edilerek hayallerindeki düğün hazırlıkları için destek alıyor.

Çeyizden gelinliğe, damatlıktan beyaz eşyaya kadar birçok ihtiyaç program kapsamında karşılanıyor.

Enerjisi, samimiyeti ve içtenliğiyle ekranlara ayrı bir ışık katan Berna Tan, güçlü sesi ve sevilen şarkılarının yanı sıra yaptığı yardımlar ve dokunduğu hayatlarla da izleyicilerin kalbinde taht kuruyor.

“El Ele” programıyla hem umut dağıtan hem de yeni bir hayata adım atmaya hazırlanan çiftlerin en mutlu anlarına eşlik eden Berna Tan, ekran başındaki izleyicilere de dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sunuyor.

Berna Tan ile “El Ele”, hafta içi her gün 15.00–17.00 saatleri arasında Tivi6 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

 

