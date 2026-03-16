 Berdan Mardini'den Ahmet Kaya anısına şarkı

Berdan Mardini, gelenek bozmadı.



Şarkıcı, bu yılda Ahmet Kaya anısına bir parça daha çıkardı.

Mardini, üçüncü defa Kaya için bir şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıcı, 'Söyleyin O Yâre' eserini çıkararak, 2000 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

Mardini, söz ve müziği Ferzinde Kaya'yı ait olan eseri bayramdan önce kendi YouTube kanalında yayınlandı.

Son dönemde sahne performansının yanı sıra ticaret hayatındaki başarısıyla da adından söz ettiren Mardini, "Ahmet Kaya'yı her sene bir şarkıyla gönlümüzde yaşatıyoruz. Bu üçüncü şarkı oldu. Şarkıyı yayınlanır yayınlanmaz çok güzel yorumlar aldım. Ahmet Kaya adına şarkılarımızı her sene çıkarmaya devam etmek istiyorum. Onu gönlümüzde böylede yaşatmak istiyorum" dedi.

