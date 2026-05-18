Bengi İdil Uras’tan yeni sahne şovu

Bengi İdil Uras, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan skeçleri ve kendine özgü mizah diliyle dijital dünyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alırken, şimdi de yeni sahne projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fikrideli Medya ve 91&92 Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Beng Beng Show, interaktif yapısıyla klasik sahne gösterilerinden ayrılıyor.

Konservatuvar eğitimi alan ve kariyeri boyunca sektörün farklı alanlarında deneyim kazanan Uras’ın yazıp oynadığı tek kişilik performans; stand-up, tiyatro ve canlı performans unsurlarını aynı sahnede buluşturuyor. Gösteride sanatçının çocukluk anılarından setlerde yaşadığı absürt olaylara kadar uzanan trajikomik hikâyeler izleyiciyle paylaşılıyor.

Beng Beng Show'un en dikkat çekici özelliklerinden biri ise seyirciyi doğrudan gösterinin bir parçası haline getirmesi. İnteraktif bölümler ve soru-cevap anları sayesinde izleyiciler şovun akışına dahil olurken, her performans salonun enerjisine göre farklı bir deneyime dönüşüyor.

Gösterinin final bölümünde ise sosyal medyada geniş bir kitle tarafından tanınan Kahkül Kadın karakteri sahneye çıkıyor. Bengi İdil Uras’ın oyunculuk yolculuğunda yaşadığı anılar, karakterin sert ve filtresiz yorumlarıyla yeniden anlatılarak tempoyu farklı bir noktaya taşıyor. Türkiye’nin birçok şehrini kapsayan bir turneye hazırlanan Beng Beng Show, dijital platformlarda büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Bengi İdil Uras’ı bu kez canlı performans deneyimiyle izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

