 Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum

Ünlü şarkıcı Bendeniz, yaz sezonunu Çeşme Alaçatı'da açtı. Sevilen sanatçı, Alaçatı Tablacı adlı mekânda sahneye çıktı. Bendeniz, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem tatil planlarını hem de müzik dünyasına dair düşüncelerini paylaştı.

“Tatil için geldim ama iş de yapıyorum” diyen Bendeniz, bir ay boyunca Çeşme'de kalacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, Alaçatı'nın kendisine iyi geldiğini ve sahnede olmayı da özlediğini dile getirdi.

Cengiz Yeşil'le çalışmaktan zevk aldığını dile getiren şarkıcı, son dönemin çok konuşulan isimlerinden Gülşen ve Hadise hakkındaki sorulara, "Ben üretken sanatçıları severim. Üretmeyene sanatçı demem" diyerek dolaylı bir yorum yaptı. Rap müzikle ilgili düşüncelerini de paylaşan Bendeniz , “Çocukluğumdan beri rap müziği hiç sevmedim” diyerek tarzını net bir şekilde ortaya koydu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.