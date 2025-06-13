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Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum

Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum

Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum

Ünlü şarkıcı Bendeniz, yaz sezonunu Çeşme Alaçatı'da açtı. Sevilen sanatçı, Alaçatı Tablacı adlı mekânda sahneye çıktı. Bendeniz, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem tatil planlarını hem de müzik dünyasına dair düşüncelerini paylaştı.

 Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum

“Tatil için geldim ama iş de yapıyorum” diyen Bendeniz, bir ay boyunca Çeşme'de kalacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, Alaçatı'nın kendisine iyi geldiğini ve sahnede olmayı da özlediğini dile getirdi.

Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum

Cengiz Yeşil'le çalışmaktan zevk aldığını dile getiren şarkıcı, son dönemin çok konuşulan isimlerinden Gülşen ve Hadise hakkındaki sorulara, "Ben üretken sanatçıları severim. Üretmeyene sanatçı demem" diyerek dolaylı bir yorum yaptı. Rap müzikle ilgili düşüncelerini de paylaşan Bendeniz , “Çocukluğumdan beri rap müziği hiç sevmedim” diyerek tarzını net bir şekilde ortaya koydu.

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