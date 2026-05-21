Belçika Kraliçesi Mathilde Türk potansiyeline hayran kaldı

14 yıl aradan sonra beraberinde çok sayıda bakan ve 400'den fazla iş insanıyla Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde'nin, 4 günlük resmi ziyareti, iki ülke arasındaki ticari ve siyasi iş birliği açısından önemli gelişmelerin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Kraliçe Mathilde'nin, 'Ekonomik Misyon' kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretin öncü destekçileri arasında yer alan iş insanı ve Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu: "4 günlük yoğun temas trafiği, benzersiz işbirlikleri için kapı araladı. İki ülke arasında, hal 10 milyar dolara yakın seyreden ticari ilişki potansiyelinin, önümüzdeki yıldan itibaren, 15 milyar dolar hedefine doğru hızla yol alacağını görüyoruz." dedi.

Kraliçe Mathilda başkanlığındaki heyette, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet gibi önemli isimlerin yer aldığına dikkat çeken Tanrıkulu; Belçika hükümetinin, Türkiye - AB ilişkilerinin gelişmesinde son derece yapıcı bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu ve CEESS Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu arasında gayrimenkul ve Horeca sektörünü de kapsayan bir dizi anlaşma imzalandı.

