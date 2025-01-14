 Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti!

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep (70) hayatını kaybetti.

'Yaprak Dökümü' dizisinde Neyyir Hanım'ı canlandıran Öztep'in vefat haberini oğlu duyurdu.

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan, "Hoş çakalın ben melek oldum" paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.

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