 Bebek bekleyen Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter'den el ele alışveriş

Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter, Nişantaşı City's'de el ele görüntülendi.



Çocuğunu almak için gün sayan çift, alışverişe çıktı.



Karnı burnunda olan Boyner, çocuk mağazalarına baktı.

İkili, alışveriş turundan sonra AVM'den ayrıldı.

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