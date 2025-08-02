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Bebek bekleyen Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter'den el ele alışveriş

Bebek bekleyen Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter'den el ele alışveriş. İşte detaylar...

Bebek bekleyen Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter'den el ele alışveriş

Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter, Nişantaşı City's'de el ele görüntülendi.

Bebek bekleyen Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter'den el ele alışveriş
Çocuğunu almak için gün sayan çift, alışverişe çıktı.

 Bebek bekleyen Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter'den el ele alışveriş


Karnı burnunda olan Boyner, çocuk mağazalarına baktı.

 Bebek bekleyen Ayşe Boyner ve sevgilisi Metin Anter'den el ele alışveriş

İkili, alışveriş turundan sonra AVM'den ayrıldı.

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