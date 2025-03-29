Bayram tatilinde işinin başında

Bayram tatilinin 9 güne uzatılması ile birlikte kendisine ve ailesine kısa bir tatil süresi ayırdıktan sonra kliniği için yeni alacağı cihazlarla alakalı keşif turuna çıkacağını dile getiren güzellik koçu İsabel Zey “Hem kendim hem de danışanlarım için sürekli çalışmalarıma devam etmek zorundayım benim için tatil aileme ayırdığım vakitten ibarettir” dedi.

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