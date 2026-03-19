Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Mustafa Üstündağ, Gözde Kansu, Halil Babür, Buse Sinem İren, Baran Bölükbaşı ve İpek Filiz Yazıcı gibi isimlerin yer aldığı Başıbozuklar 17 Nisan’da sinemalarda olacak. SKY Films yapımcılığıyla beyazperdeye taşınacak olan filmde de müzik, kaos ve kahkaha olacak. Çekimleri İstanbul ‘da gerçekleşen Başıbozuklar ‘da kahkaha ve aksiyon beyazperdeyi saracak.



Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu, senaryosunu Gani Müjde’nin kaleme aldığı filmin müzikleri ise enerjisiyle projeye farklı bir ritim katan Dolapdere Big Gang imzası taşıyor.

Başıbozuklar Konu:

Başıbozuklar; Alaçatı’da sahne alacaklarını sanarak yola çıkan bir müzik grubunun kendilerini beklenmedik bir şekilde Suriye’deki bir Amerikan füze üssünde bulmasıyla başlayan absürt ve sürükleyici hikâyeyi konu alıyor. Serenay, Hayati, Nevra, Vurali, Saki ve Halime’den oluşan bu beceriksiz ama cesur ekip; bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan istemeden başlattıkları büyük bir felaketi durdurmak zorunda kalıyor.

Müzik, aksiyon ve kaosun iç içe geçtiği bu çılgın yolculukta, sıradan insanların beklenmedik kahramanlara dönüşümüne tanıklık edeceğiz.

