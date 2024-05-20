“Bahar Şenliği”nde 19 Mayıs kutlaması

21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV burs alan öğrenciler, vakıf yönetimi tarafından düzenlenen “Bahar Şenliği”nde bir araya gelerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasını da yaparak baharı karşıladılar. Büyük bir coşku içinde geçen şenlikte bir konser veren Buket Bengisu ve Doğan Kospançalı söyledikleri şarkılarla coşkulu bir müzik ziyafeti verdiler. Bir grup öğrenci sahneye çıkarak şarkıları eşlik ettiler…

Anadolu’dan İstanbul’a gelen üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vererek bugüne kadar otuz binden fazla öğrenciye destek olan ve eğitim hayatına katkı yapan YEKÜV Vakfı (21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) burs alan öğrencileri için geleneksel “Bahar Şenliği” organize etti.

Vakfı yönetimi tarafından organize edilen şenlik Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde önceki akşam yapıldı. Kampüs bahçesinde ikram edilen yemeklerini yiyen gençler daha sonra şarkıcı ve şan eğitmeni Buket Bengisu ile deneyimli müzik adamı Doğan Kospançalı konserinde gönüllerince eğlendiler.

Şarkıcı ve gitarist Devrim Atvur ile perküsyon sanatçısı Erdinç Uğur Dalçek’nin de eşlik ettiği konserde müzik dünyasına yolculuk yapan gençler müzik tarihine geçmiş iz bırakan ve hit olan seçme şarkılarla eğlendiler. Sanatçıların daveti üzerine bir grup öğrenci vakıf yönetim kurulu üyeleri ile sahneye çıkarak şarkılara eşlik ettiler. YEKÜV Başkanı Tülay Erkan “Gençlerimizle birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladığımız Bahar Şenliği ve konser etkinliğimizde bir araya gelmekten büyük mutluluk ve gurur duyduk” dedi.

Konserde eşi Buket Bengisu ile birlikte seslendirdikleri şarkılar ile keyifli anlar yaşatan müzik adamı Doğan Kospançalı “Gençlerimizden bu güzel bayram gününde bir ricam olacak. Lütfen ülkelerine çok ama çok sahip çıksınlar. Onlara çok ihtiyacımız var” dedi. Vakıf başkanı Tülay Erkan Doğan Kospançalı ve eşi Buket Bengisu’ya konser sonunda sahnede çiçek ve plak vererek teşekkür etti.

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