 Aysu Baçeoğlu, Aşk mı Para mı ile geri döndü

Rota Prodüksiyon’un sahibi Nurmehmet Türkan’ın yapımcılığını üstlendiği, Aysu Baçeoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Aşk mı Para mı adlı yarışma programı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Beş kadın ve beş erkeğin birbirlerini tanımaya çalıştığı programın ilk bölümünde, yarışmacılar ve tüm ekip bir araya gelerek pasta kesip kutlama yaptı.

Baçeoğlu, programda yarışmacıların kendi kriterleri doğrultusunda doğru eşleşmeyi yakalayabilmelerini hedeflediklerini belirterek, “Annelerimizin, anneannelerimizin ilk tanışma anlarındaki heyecanı ve birbirini gerçekten tanıma isteğini yeniden görmek istiyoruz. Her evin içine girip iz bırakmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



HER EVE İZ BIRAKACAĞIZ

Projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Baçeoğlu, “Biz büyük bir aileyiz. Sadece iki kameranın çektiği bir program değil; yaklaşık 50 kişinin emek verdiği bir yapım. Böyle bir projenin içinde olmaktan çok mutluyum” dedi. Günümüzde ilişkilerin hızlı tüketildiğine dikkat çeken Baçeoğlu, eski flört dönemlerinin ve geçmiş kuşakların hayata bakış açısının yeniden hatırlanması gerektiğini vurguladı. Annelerimizin, anneannelerimizin ilk tanışma anlarındaki heyecanı ve birbirini gerçekten tanıma isteğini yeniden görmek istiyoruz. Her evin içine girip iz bırakacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ZENGİNLİK MUTLULUK GETİRMİYOR

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Baçeoğlu, bir erkekte en çok vicdan ve samimiyet aradığını söyledi.



“Kadını koruyup kollayabilmeli ama bu maço bir tavırla değil. Erkekler biraz çapkınlığı azaltıp ellerindekinin değerini bilmeli. Önemli olan vicdanlı ve gerçekten samimi olması” dedi.

HÂLÂ AŞKIN PEŞİNDEYİM

“Aşk mı para mı?” sorusuna net bir yanıt veren Baçeoğlu, tercihini aşktan yana kullandı: “Tamamen aşk. Henüz bulamamış olsam da hâlâ aşkın peşindeyim. Çok zengin insanların da mutlu olamadığını görüyoruz. Zenginlik tek başına mutluluk getirmiyor” diye konuştu.



AİLECE İZLENEBİLECEK BİR PROGRAM

Rota Prodüksiyon’un sahibi Nurmehmet Türkan ise programın ailece izlenebilecek bir yapım olmasını hedeflediklerini belirterek, “Amacımız herkesin ailesiyle birlikte izleyebileceği bir program yapmaktı ve bunu başarıyoruz. İzleyicilerimizin desteğiyle daha da büyüyeceğiz” dedi.



Türkan, bazı programlarda kadının bir obje gibi gösterildiğini ifade ederek, “Biz bundan özellikle uzak durmaya çalışıyoruz. İnandığımız bir proje. Bizim için en büyük başarı, toplumda kabul görmüş bir işe imza atmak olacak” şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.