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Aynur Aydın’dan kafa karıştıran paylaşım

Aynur Aydın’dan kafa karıştıran paylaşım. İşte detaylar...

Aynur Aydın’dan kafa karıştıran paylaşım

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı.

 Aynur Aydın’dan kafa karıştıran paylaşım

Aydın, “Kedilerinin pisliğini temizlerken kimi düşünüyorsan ona aitsindir” sözleriyle “Acaba Aynur Aydın kime ait” diye düşündürdü.

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