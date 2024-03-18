 Aynur Aydın’dan kafa karıştıran paylaşım

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı.

Aydın, “Kedilerinin pisliğini temizlerken kimi düşünüyorsan ona aitsindir” sözleriyle “Acaba Aynur Aydın kime ait” diye düşündürdü.

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