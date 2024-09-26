Avon’dan zamana meydan okuyan yepyeni bir içerik: Anew Power Krem

Geçtiğimiz günlerde “Yüzün her şeyi anlatır, yeter ki ona konuşma gücü ver” sloganıyla yayınladığı reklam filminde; Avon Anew Power Krem’inin mucizelerini tüketiciyle paylaşan marka, yeni ürün içeriğiyle sadece 7 günde daha sıkı, dolgun ve pürüzsüz bir cilt görünümü* vadediyor.

Zamana meydan okuyan daha sıkı, dolgun ve pürüzsüz bir cilt görünümünü* destekleyen Avon Anew Power Krem, diğer nemlendiricilere göre 10 kat** daha fazla Protinol™ içeriyor. Yaşın ilerlemesiyle esnekliğini kaybeden ciltlerin imdadına yetişen Protinol™ teknolojisi, sadece 7 günlük düzenli kullanımın ardından, etkisi hissedilmeye başlayan sonuçlarıyla*, cildi kusursuz bir görünüme kavuşturuyor.

Avon’a özel, patentli Protinol™ teknolojisi

Kremde, ciltteki iki tip kolajeni destekleyen ve sadece Avon’a özel ve patentli Protinol™ teknolojisine ek olarak, son dönemin yükselen yıldız içeriği, cilt yüzeyinin tazelenmesine yardımcı Niacinamide de bulunuyor. Hem sabah hem de akşam kullanıma uygun, cildi ağırlaştırmayan ve kokusuyla mest eden bu eşsiz krem, kolajeni desteklemeye, cilt yüzeyinin tazelenmesine, cildin nemli ve pürüzsüz görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

*Tüketici Çalışmasına dayanmaktadır.

**Anew Nemlendirici Kremlerdeki Protinol seviyesine göre 10 kat fazla Protinol içerir. Formüllerdeki Niasinamid, cildin yüzey tabasında bulunan milyonlarca cilt hücresinin yenilenmesine yardımcı olur. In-vitro test çalışmasına dayanmaktadır.

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