 Ata Demirer'den gençlere tavsiye!

Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu" ile Kıbrıs MOE Açık Hava Sahnesi'nde izleyici karşısına çıktı.



Gazino konseptini komediyle birleştiren komedyen, Kıbrıs Yakın Doğu Kampüs içerisinde bulunan MOE Açik Hava Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Duygularını ifade eden Demirer, "Benim babam ben iki yaşındayken savaş için buradaydı, askerleren biriydi. 52 yaşındayım. 50 sene sonra oğlu özgür Kıbrıs'a sanatçı olarak gösteriye geliyor. Tuhaf bir duygu. Bu durum hoşuma gitti" dedi.



Komedyen, "Gösterileriniz kapalı gişe oluyor. Sizler gibi genç isimlerin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bir sürü yetenekli arkadaş var ama herkesin hikayesi kendine özel. Benimki sadece gösteri değil. Oyunculuk ve senaristlik yapıyorum. Daha geniş bir çalışma alanım var. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem; gösteri sanatının bütün kolunu yapmaya çalışsınlar. Şarkı, resim, senaristlik ve oyunculuk yapmaya çalışsınlar" yanıtını verdi.

Yılın büyük kısmını teknede geçiren Demirer, "Güzel. Esnaf memnun" diyerek, espri yaptı. Kilo veren Demirer sahnede, "Instagram'a iki arkadaş yazmış. 'Abi geldik, göbeği erittin bakalım ne anlatacaksın?' yazmış. Paranoya yaptım. Kariyerim göbeğe mi bağlı?" dedi.

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