  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ata Demirer'den gençlere tavsiye!

Ünlü komedyen Ata Demirer'den gençlere tavsiye! İşte detaylar...

Ata Demirer'den gençlere tavsiye!

Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu" ile Kıbrıs MOE Açık Hava Sahnesi'nde izleyici karşısına çıktı.

Ata Demirer'den gençlere tavsiye!
Gazino konseptini komediyle birleştiren komedyen, Kıbrıs Yakın Doğu Kampüs içerisinde bulunan MOE Açik Hava Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

 Ata Demirer'den gençlere tavsiye!

Duygularını ifade eden Demirer, "Benim babam ben iki yaşındayken savaş için buradaydı, askerleren biriydi. 52 yaşındayım. 50 sene sonra oğlu özgür Kıbrıs'a sanatçı olarak gösteriye geliyor. Tuhaf bir duygu. Bu durum hoşuma gitti" dedi.

Ata Demirer'den gençlere tavsiye!
Komedyen, "Gösterileriniz kapalı gişe oluyor. Sizler gibi genç isimlerin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bir sürü yetenekli arkadaş var ama herkesin hikayesi kendine özel. Benimki sadece gösteri değil. Oyunculuk ve senaristlik yapıyorum. Daha geniş bir çalışma alanım var. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem; gösteri sanatının bütün kolunu yapmaya çalışsınlar. Şarkı, resim, senaristlik ve oyunculuk yapmaya çalışsınlar" yanıtını verdi.

 Ata Demirer'den gençlere tavsiye!

Yılın büyük kısmını teknede geçiren Demirer, "Güzel. Esnaf memnun" diyerek, espri yaptı. Kilo veren Demirer sahnede, "Instagram'a iki arkadaş yazmış. 'Abi geldik, göbeği erittin bakalım ne anlatacaksın?' yazmış. Paranoya yaptım. Kariyerim göbeğe mi bağlı?" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!
  Magazin

Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!

Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi
  Magazin

Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi

Ekin Uzunlar'dan müthiş performans
  Magazin

Ekin Uzunlar'dan müthiş performans

Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek
  Hayatın İçinden

Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

Ünlü isimler, İz Bırakanlar Zirvesi Ödül Töreni'nde bir araya geldi
  Magazin

Ünlü isimler, İz Bırakanlar Zirvesi Ödül Töreni'nde bir araya geldi

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut Kıbrıs'ı çoşturdu!
  Magazin

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut Kıbrıs'ı çoşturdu!