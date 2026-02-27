Aslı Turanlı insanları kitap okumaya teşvik edecek

Oyuncu Aslı Turanlı, Bebek’te görüntülendi.



Edebiyatı gündelik hayatın içine taşıyan yeni podcast projesi The Original Roots ile dinleyiciyle buluşturacak olan Turanlı, Bebek’te gerçekleşen ekip toplantısının ardından basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.



Muhabirlerin "Aslı Hanım, mekanda otururken çok ciddi görünüyordunuz?" sorusuna Turanlı, gülümseyerek, "Bu iş ciddiymiş, sorumluluğu büyükmüş" diyerek takıldı.



Yeni projesi hakkında da konuşan Turanlı, "Podcast’imiz dijital platformlarda yayında olacak. Bu projede kitapları raflardan indirip hayatın tam ortasına koymak istedim. Daha derin, daha dürüst sohbetlere ihtiyacımız var. İnsanları kitap okumaya teşvik edebilirsem ne mutlu bana" dedi.

