Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Sosyal hayatın sevilen isimlerinden, başarılı iş kadını ve Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TUDİP) üyesi Aslı Sarar Aydın, Christmas haftası dolayısıyla eşi Özcan Aydın ile birlikte Paris’in büyülü atmosferine gittiler.

(Özcan-Aslı Sarar Aydın ve Ailesi)

Dünyaca ünlü Ritz-Carlton Oteli’nde konaklayan çift, ışıklar şehri Paris’in büyülü atmosferinde romantik bir hafta geçirdi.

(Merve-Aslı Sarar Aydın)

Şanzelize Caddesi’nde uzun yürüyüşler yapan Aslı Sarar Aydın, Paris’in zarif ruhunu doyasıya yaşarken, Christmas ruhunu yansıtan keyifli anlarıyla dikkat çekti.

 

(Özcan-Aslı Sarar Aydın)

Paris dönüşü temposunu düşürmeyen Aslı Sarar Aydın, bu kez çekirdek ailesini evinde ağırladı.

Cuma akşamı verdiği özel yılbaşı yemeği, sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Paris’ten alınan hediyelerin çam ağacının altına bırakılması, dileklerin tutulmasıyla başlayan gece; bol kahkaha, neşeli sohbetler ve paylaşılan mutluluklarla renklendi.

Aile bireylerinin bir araya geldiği yılbaşı sofrası, yeni yıl için tutulan dilekler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.

