Aslı Bekiroğlu yaşadığı sürecin tüm detaylarını anlattı

Rahim miyomu aldırmak için girdiği ameliyatta doktor hatası sonucu bağırsağının 7 cm kesilmesiyle ciddi komplikasyonlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı süreci anlattı.



Altı dakikalık video paylaşan oyuncu, "Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Çünkü duygularımı veya hayatımı paylaşmayı seven bir insan değilim ve son iki yıldır, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim. Nerdeyse 2 senelik olan bu süreci 6 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an Amerikan Hastanesi’nde geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum. İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra “Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün. 2 kez. Dikkat et.” diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim. Gayet sağlıklı ve iyiyken başıma geliyor bunlar. İnsanın hayatıyla oynayıp, “Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok” diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim. Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ya, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim" dedi.

