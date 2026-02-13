 Aşkın Sesi makromusic’te yankılandı

10 Milyon Kişi Dev İsimlerin Şarkılarıyla Eşleşti Türkiye’nin en popüler müzik odaklı sosyal eşleşme uygulaması makromusic, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde müziğin birleştirici gücünü çarpıcı bir veriyle kutluyor.

Platformda 1 milyonun üzerinde eşleşmeye neden olan ünlü isimler açıklandı.



Listede Can Bonomo, Can Ozan, Çakal, Cem Yenel, Dou, Emre Aydın, Emre Fel, Gökhan Türkmen, Gripin, İrem Derici, Jakuzi, Kalben, Mabel Matiz, Mavi, Melike Şahin, Mert Demir, Murat Dalkılıç, Mustafa Sandal, Nova Norda, Redd, Salman Tin, Sefo, Selin, Sibel Can, Simge, Tan Taşçı, Teoman ve Zeynep Bastık yer aldı.

