 Aşkın Nur Yengi'nin sahne tarzı

Aşkın Nur Yengi, başarılı geçen bir sezonun ardından 2026’da da konserlerine ve yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Bayramı sahnede kutlayan başarılı sanatçı, Antalya Granada Luxury Belek’te sevenleriyle buluştu. İki saati aşkın süre sahnede kalan Yengi, en sevilen, eğlenceli ve hit olmuş şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.



Tolga Çam imzalı sahne kostümüyle göz kamaştıran sanatçı, performansı boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı.



Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler, konser sonunda alkışlarla Aşkın Nur Yengi’yi yeniden sahneye davet ederek bis yaptırdı.

