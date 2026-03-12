 Aşkın Nur Yengi: Bugün keyfim yok

Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Alışveriş sonrası kameralara yansıyan Aşkın Nur Yengi, “Bugün hiç keyfim yok bırak beni” diyerek gazetecilerden müsaade istedi.

Aşkın Nur Yengi, “Neden keyfiniz yok?” diye soran muhabire gülümseyerek havaları gerekçe gösterdi ve “Hava” dedikten sonra oradan uzaklaştı. Aşkın Nur Yengi’nin kulağındaki birbirinden ilginç küpeler dikkat çekti.

