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Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi

Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi

Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi

Şarkıcı Alper Erözer, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi

Tarzıyla ilgili şarkıcı, "Ayakkabı biraz büyük, kendimi öyle hissediyorum. Kıyafete para harcarım ama pahalı giyinmek güzel giyinmek değildir. Parayla ilgili değildir tarz" dedi.

 Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi

Projeleriyle ilgili Erözer, "Şarkı yayınlamaya ara verdim. 15-20 parça ve iki albüm bitirdim. Şimdi yayınlayacağım. Temmuzda güzel bir şarkı geliyor" diye konuştu.

 Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi

Kanye West'in konserini eleştiren Tan Taşçı için şarkıcı, "Bence bu tarz şarkıcıların gelmesi güzel. Bunlar büyük star. Bunlar ikon. Tan Taşçı büyük sanatçı ama bunlar manasız. Bende konsere gittim" ifadelerini kullandı.

 Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi

Norm Ender'i eleştiren Erözer, "Vizyon yeni çıkan isimlere destek verebilmektir. Sürekli insanları ezikliyorlar pasta bölünmesin diye... İlk önce ülkedeki gençlere destek vermeleri gerektiğini söyledim. Bize 'Kanye West'i anlatma' dedi" ifadelerini kullandı.

Alper Erözer'den çarpıcı 'torpil' göndermesi
Müzikle ilgili her şeyiyle kendi uğraştığını söyleyen şarkıcı, "Aleyna Tilki ve onun gibi örnekler var. Son zamanlarda, 'çok şikayet ediyorlar torpil' diye... Torpil kendilerine işleyince şikayet etmiyorlar. Torpil her zaman var. Yedi yıldır sektördeyim. Konuşamadığımız ve anlatamadığımız şeyler var" ifadelerini kullandı.

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