Ali Tutal hayatını kaybetti

Geçtiğimiz ay evinde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Ali Tutal (76), hayatını kaybetti.



Fırat Tanış, Geniş Aile dizisinde babasını oynayan Tutal için baş sağlığı mesajı yayınladı. Tanış, "Kıymetli abimiz, sinema emekçisi, oyuncu Ali Tutal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

