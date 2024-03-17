84 yaşındaki gazeteci, yazar, hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu Ali Sirmen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ali Sirmen, hayatını kaybetti.



Sirmen, son olarak Cumhuriyet’te yazıyordu. Sirmen, 'İkinci Bahar' dizisinde rol almıştı.

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