  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

7 yıl içinde 4 kez ev eşyalarımızı değiştirdik

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk olan Oktay Ertuğrul, kızı Melek Bal ile ilgili zor günlerini anlattı.

7 yıl içinde 4 kez ev eşyalarımızı değiştirdik

MELEK BAL 13 YAŞINDA MADDE BAĞIMLISI OLDU

-Şu an 20 yaşına basacak. 7 yıl mücadele ettik. Bu bir beyin hastalığı. Maddeyle baş etmeyi öğreniyorlar. Tamamen bitti olayı yok. Maalesef günümüzde kullanım yaşı 9 yaşına kadar düştü. Çocuklarımıza, gençlerimize bir toplumsal saldırı var. "

7 yıl içinde 4 kez ev eşyalarımızı değiştirdik

ÇİFT OLARAK ALKOL SİGARA KULLANMIYORUZ

-Mutlu, sevgi dolu büyüdü. Biz alkol sigara kullanan bir çift değiliz. Duygusal anlamda bir sorun yaşamadık. Bende annesi de dengeli güzel bir bağ kurduk kızımızla. Kendisinden birkaç yaş büyük arkadaşının ona alıştırmasıyla başladı bu süreç. 3 - 4 ay içinde fark ettik. İlk 13 yaşında hastaneye kaldırdık. Karıncayı bile ezmeyen çocuk kontrolden çıktı. İkna etmeye çalışmamız anlayış göstermemiz işe yaramadı. Profesyonel yardım almak zorunda kaldık.

GECE UYURKEN ÇOCUĞUNUZ SİZİ ÖLDÜREBİLİR

- Olay öyle boyutlara geliyor ki uyurken çocuğunuz sizi öldürebilir.

7 yıl içinde 4 kez ev eşyalarımızı değiştirdik

4 KERE EV EŞYALARIMIZI DEĞİŞTİRDİK

"7 yıl içinde 4 kere ev eşyalarımızı değiştirdik. Doğru dürüst çalışamadık. "

7 yıl içinde 4 kez ev eşyalarımızı değiştirdik

UMUT HANIMLA MAALESEF ŞİDDETLİ TARTIŞMALARIMIZ OLDU

- Maalesef Umut Hanımla şiddetli tartışmalarımız oldu. Sinirleriniz o kadar bozuluyor ki. Çocuğunuz evden çıkıyor gidiyor. Nereye gitti ne zaman gelecek belli değil. Biri öldürdü mü ? Parçaladı mı ? Haberiniz yok. Çaresizce sabaha kadar bekliyorsunuz. O kadar akıllı zeki çocuklar sokakta köpeklerin mamalarını paylaşacak duruma geliyorlar. Evden her gidişleri bir ölüm. Eve dönüşleri doğum.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’
  Magazin

Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

Madonna dudağımdan öpmek istedi!
  Magazin

Madonna dudağımdan öpmek istedi!

Kemal Doğulu’dan itiraf! ‘Babamdan çok şiddet gördüm’
  Magazin

Kemal Doğulu’dan itiraf! ‘Babamdan çok şiddet gördüm’

Mustafa Sarıgül: İntikamımı aldım
  Magazin

Mustafa Sarıgül: İntikamımı aldım

Esra Ezmeci gözyaşlarını tutamadı
  Magazin

Esra Ezmeci gözyaşlarını tutamadı

Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim
  Magazin

Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim