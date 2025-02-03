MELEK BAL 13 YAŞINDA MADDE BAĞIMLISI OLDU

-Şu an 20 yaşına basacak. 7 yıl mücadele ettik. Bu bir beyin hastalığı. Maddeyle baş etmeyi öğreniyorlar. Tamamen bitti olayı yok. Maalesef günümüzde kullanım yaşı 9 yaşına kadar düştü. Çocuklarımıza, gençlerimize bir toplumsal saldırı var. "

ÇİFT OLARAK ALKOL SİGARA KULLANMIYORUZ

-Mutlu, sevgi dolu büyüdü. Biz alkol sigara kullanan bir çift değiliz. Duygusal anlamda bir sorun yaşamadık. Bende annesi de dengeli güzel bir bağ kurduk kızımızla. Kendisinden birkaç yaş büyük arkadaşının ona alıştırmasıyla başladı bu süreç. 3 - 4 ay içinde fark ettik. İlk 13 yaşında hastaneye kaldırdık. Karıncayı bile ezmeyen çocuk kontrolden çıktı. İkna etmeye çalışmamız anlayış göstermemiz işe yaramadı. Profesyonel yardım almak zorunda kaldık.

GECE UYURKEN ÇOCUĞUNUZ SİZİ ÖLDÜREBİLİR

- Olay öyle boyutlara geliyor ki uyurken çocuğunuz sizi öldürebilir.

4 KERE EV EŞYALARIMIZI DEĞİŞTİRDİK

"7 yıl içinde 4 kere ev eşyalarımızı değiştirdik. Doğru dürüst çalışamadık. "

UMUT HANIMLA MAALESEF ŞİDDETLİ TARTIŞMALARIMIZ OLDU

- Maalesef Umut Hanımla şiddetli tartışmalarımız oldu. Sinirleriniz o kadar bozuluyor ki. Çocuğunuz evden çıkıyor gidiyor. Nereye gitti ne zaman gelecek belli değil. Biri öldürdü mü ? Parçaladı mı ? Haberiniz yok. Çaresizce sabaha kadar bekliyorsunuz. O kadar akıllı zeki çocuklar sokakta köpeklerin mamalarını paylaşacak duruma geliyorlar. Evden her gidişleri bir ölüm. Eve dönüşleri doğum.

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