7 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da ilk konser!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki gün büyük bir buluşmaya imza attı. Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, 7 yılın ardından ilk kez Kuruçeşme Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Hayranlarının uzun süredir özlemle beklediği bu özel gece de Özen, en sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarıyla hasret giderdi.

GÖKHAN ÖZEN İSTANBUL’U YAKTI

Son yıllarda yaşamına Amerika’da devam eden, yenilikçi ve ilerici tavrıyla müzik dünyasına damgasını vuran Özen, biletleri tükenen ve üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu. “Yedi yılın özlemi, yedi yılın hasreti, bu gece İstanbul’u yakacağız” diyen Gökhan Özen, uzak kaldığı yıllarda sosyal medya üzerinden, her gün yüzlerce mesaj aldığını söyleyip “Beni buraya getiren sizlerin sevgisidir.” açıklamasını yaptı.

KIZIYLA SAHNEDE DANS ETTİ

Unutulmaz anlara sahne olan konserde “Budala” ve “İki Yabancı” şarkılarında Özen’e kızı eşlik etti. İlk defa sahnede kızıyla dans eden sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu.

Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği “Duman Gözlüm”, “Seni Kimler Aldı”, “Ne Fark Eder” gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi. Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile hayranlarını büyüledi. İşitsel olduğu kadar görsel yönü kuvvetli sahne şovu ile muhteşem bir geri dönüş yapan Özen, yakında Avrupa’da yayınlanacak “Benden Sorulur” şarkısının yeni versiyonunu Almanya’dan gelen dj prodüktör Murat Hendes ile birlikte sergiledi.

SEYİRCİLERİN ARASINA KATILDI

Konserin ikinci bölümünde kıyafet değiştiren Gökhan Özen, bir ara sahneden seyircilerin arasına karışarak; hem şarkısını söyledi hem de onları kırmayarak selfie çektirdi.

Gökhan Özen, yoğun istek üzerine 28 Eylül’de yeniden sevenleri ile buluşacak.

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