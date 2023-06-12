7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı

Ünlü diyetisyen Banu Samur, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Ünlü diyetisyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaz ayının gelmesiyle Samur, bir haftada 4 kilo verilen diyet listesini açıkladı.



7 GÜNDE 4 KİLO

Sabah aç karnına 1 bardak limonlu su

1 bardak filtre kahve (içine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı)

Sabah (11.00):

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet beyaz peynir

5 adet zeytin

Maydanoz, tere, roka

Ara Öğün ( 15.00):

salatalık

½ avokado

Akşam (18.00):

Haftanın 4 günü;

6-8 yemek kaşığı sebze yemeği

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 kase yeşil salata (1 yemek kaşığı z.yağı , 1 tatlı kaşığı keten tohumu)

Haftanın 3 günü;

150 gr et/tavuk/balık

1 kase yeşil salata (1 yemek kaşığı z.yağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu)

En az 2,5 litre su tüketimi

Günde 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay tüketilsin

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