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7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı

Ünlü diyetisyen Banu Samur, bir haftada 4 kilo verilen diyet listesini açıkladı.

7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı

Ünlü diyetisyen Banu Samur, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı

Ünlü diyetisyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı

Yaz ayının gelmesiyle Samur, bir haftada 4 kilo verilen diyet listesini açıkladı.

7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı
7 GÜNDE 4 KİLO
Sabah aç karnına 1 bardak limonlu su
1 bardak filtre kahve (içine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı)
Sabah (11.00):
1 adet haşlanmış yumurta
1 adet beyaz peynir
5 adet zeytin
Maydanoz, tere, roka
Ara Öğün ( 15.00):
salatalık
½ avokado
Akşam (18.00):
Haftanın 4 günü;
6-8 yemek kaşığı sebze yemeği
3-4 yemek kaşığı yoğurt
1 kase yeşil salata (1 yemek kaşığı z.yağı , 1 tatlı kaşığı keten tohumu)
Haftanın 3 günü;
150 gr et/tavuk/balık
1 kase yeşil salata (1 yemek kaşığı z.yağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu)
En az 2,5 litre su tüketimi
Günde 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay tüketilsin

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