  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

12 yıldır evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor

12 yıldır evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor

12 yıldır evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

 12 yıldır evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor

İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Taner Rumeli'den şöhret açıklaması!
  Magazin

Taner Rumeli'den şöhret açıklaması!

Bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması nedeniyle eleştirilen Hadise, açıklama yaptı!
  Gündem

Bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması nedeniyle eleştirilen Hadise, açıklama yaptı!

Bakışlara Derinlik Kazandıran Far İle Göz Makyajı
  Moda ve Güzellik

Bakışlara Derinlik Kazandıran Far İle Göz Makyajı

Sevda Dalgıç'a ailesinden erken doğum günü kutlaması
  Magazin

Sevda Dalgıç'a ailesinden erken doğum günü kutlaması

Ali Tutal hayatını kaybetti
  Gündem

Ali Tutal hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe Gazze'ye çadırkent için 300 bin dolarlık bağışlayıp, 12 bin kişiye iftar vermesi hakkında konuştu!
  Gündem

Yıldız Tilbe Gazze'ye çadırkent için 300 bin dolarlık bağışlayıp, 12 bin kişiye iftar vermesi hakkında konuştu!