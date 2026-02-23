 12 yıldır evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.

