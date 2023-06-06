Wouf ile tüm yıl boyunca yaz esintisi  

Orijinal baskıları, renklerle dolu eşsiz tasarımları ve sürdürülebilir moda ilkeleriyle hazırladığı İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonuyla Wouf, plajlardan ve manzaralardan ilham alarak koleksiyona bir yenisini daha ekliyor: Terry Collection.

Modern bir yaşam tarzını benimseyerek en yazlık aksesuarları sunan Wouf Terry Collection, başından beri markanın imzası olan notebook kılıflarından bel çantalarına, plajda hiçbir aramayı kaçırmamak için telefon kılıflarından makyaj çantalarına, renkli ve rahat tokalardan şapkalara kadar zengin aksesuar seçenekleriyle güneşli günlerin enerjisini ister şehire ister plaja taşıyor.

Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar günün her anına eşlik eden Wouf, hem işlevi hem de stililiyle eğlenceli bir dünyanın garantisini veriyor. %100 organik pamuktan üretilen Wouf Terry Collection, havlu kumaşıyla eğlenceli, renkli ve desenli baskıların başrolde olduğu rutinden farklı bir deneyim sunuyor.

Wouf, Pop Corner, Beymen, Vakkorama mağazalarında ve www.popcorner.com.tr ‘de satışa sunuyor.

Wouf Hakkında; Wouf, 2008 yılında Barcelona'da kurulmuş bir İspanyol markasıdır. Moda endüstrisinde 10 yıl çalıştıktan sonra, Alice Penaud ve Pablo Martinez, benzersiz ve orijinal bir sıradışı fasulye torbası markası oluşturmak için bilgilerini iç mekan tasarımlarına uygulamaya karar verdi. Şirket yıllar içinde büyümüş ve şimdi kadınlar ve erkekler için çantalar, clutchlar, notebook kılıfları, Ipad kılıfları ve seyahat çantaları gibi yenilikçi moda aksesuarları konusunda uzmanlaşmıştır.

Pop Corner Hakkında; 2012 yılından buyana global pazarda trend olmaya başlayan markaları keşfederek Türkiye’ye getiren Can Yörükoğlu tarafından kurulan Pop Corner, Izipizi, Wouf, Chimi, Bensimon, Meduse gibi ikonik markaları modaseverlerle buluşturuyor.

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