Ünlü oyuncu Pelin Uluksar'dan bikinili pozlar

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Süheyla karakterini canlandıran Pelin Uluksar Mısır'a gitti. Adı Fenerbahçeli milli kaleci Altay Bayındır ile anılan oyuncu, Mısır'daki Rixos Premium Magawish Suites & Villas Otel'ine gitti.



Uluksar, çektirdiği bikinili karesini Instagram'dan yayınladı. 1 milyon 700 bin takipçisi olan Uluksar'a binlerce beğeni geldi.

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