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Ünlü oyuncu Pelin Uluksar'dan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Pelin Uluksar'dan bikinili poz geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Pelin Uluksar'dan bikinili pozlar

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Süheyla karakterini canlandıran Pelin Uluksar Mısır'a gitti. Adı Fenerbahçeli milli kaleci Altay Bayındır ile anılan oyuncu, Mısır'daki Rixos Premium Magawish Suites & Villas Otel'ine gitti.

Ünlü oyuncu Pelin Uluksar'dan bikinili pozlar
Uluksar, çektirdiği bikinili karesini Instagram'dan yayınladı. 1 milyon 700 bin takipçisi olan Uluksar'a binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Pelin Uluksar'dan bikinili pozlar

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