Ünlü çift Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi

Survivor All Star 2022 yarışmasında aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi.



Çiftin arkadaşları düğünden fotoğraf ve videoları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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