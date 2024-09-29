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Ünlü çift Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi

Ünlü çift Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi. İşte detaylar...

Ünlü çift Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi

Survivor All Star 2022 yarışmasında aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi.

Ünlü çift Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi
Çiftin arkadaşları düğünden fotoğraf ve videoları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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