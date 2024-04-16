Tuğba Ekinci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Geçtiğimiz gün sahnedeki dans hareketlerinin 'müstehcen' bulunmasına şarkıcı, "Seyirciler çok güzeldi. Benim için bir sorun yok. Bana göre arabesk ve sanat müziği ormanda uluyan kurtlar gibi geliyor. Bana göre sanat benimki... Ben hiçbir zaman arabeskçi olmaya çalışmadım. Benim için sanat, sahne şovu ve kondisyon demek.

Oldum olası arabeski sevmiyorum. Arabesk benim tarzım değil. Arabesk kurt köpeği gibi... Orta Doğu ülkeleri artık buna kanaat getirsin" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.