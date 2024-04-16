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Tuğba Ekinci'den kızdıracak arabesk açıklaması

Tuğba Ekinci'den tartışılacak kızdıracak açıklaması. İşte detaylar...

Tuğba Ekinci'den kızdıracak arabesk açıklaması

Tuğba Ekinci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tuğba Ekinci'den kızdıracak arabesk açıklaması
Geçtiğimiz gün sahnedeki dans hareketlerinin 'müstehcen' bulunmasına şarkıcı, "Seyirciler çok güzeldi. Benim için bir sorun yok. Bana göre arabesk ve sanat müziği ormanda uluyan kurtlar gibi geliyor. Bana göre sanat benimki... Ben hiçbir zaman arabeskçi olmaya çalışmadım. Benim için sanat, sahne şovu ve kondisyon demek.

 Tuğba Ekinci'den kızdıracak arabesk açıklaması

Oldum olası arabeski sevmiyorum. Arabesk benim tarzım değil. Arabesk kurt köpeği gibi... Orta Doğu ülkeleri artık buna kanaat getirsin" dedi.

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