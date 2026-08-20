 Tempus filminin galası yapıldı

Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Şehmus Kartal ve Asuman Bora'nın başrolünü paylaştığı 'Tempus' filminin galası Mecidiyeköy'deki Torun Center Sinemaları'nda gerçekleşti.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu, "Gaziantep'deki çekimlerde özellikle gece sahneleri çoktu. Dağın başında ve kayalıklarda hepsi elinden gelen fedakarlığı gösterdi. Zaman zaman korkuyorlardı, ben teselli ediyordum. Ama bende korkuyordum" diyerek, güldürdü.



Tempus açıklaması yapan yönetmen Evren Özgür, "Tempus Latince 'zaman' demek. Türk sinemasında ele alınan benzer hikayelerin dışında zamanda yolculuk temasını ele aldık. Türkiye'de zamanda yolculuk teması komedi ve mizah ekseninde ele alınıyor, biz insan hikayesi olarak ciddi ve kendine özgü bir bakış açısıyla ele aldık" dedi.



Melda Arat, "Farklı bir film... Alıştığımız filmlerden çok farklı, insanı anlatıyor" ifadelerini kullandı. Şehmus Kartal, "Özel bir film... Keşfedilmemiş yerlerde çekimler yaptık. Bir tanesi Gaziantep Kalesi'nin içiydi... Farklı ve kendine has bir proje" şeklinde konuştu. Yapım, 21 Ağustos'ta sinemalarda olacak.

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