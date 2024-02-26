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Tayfun Duygulu'nun dişçi korkusu

Dişçi fobisi olan Tayfun Duygulu, uzun süredir ertelediği diş tedavisini eşi Bella’nın cesaretlendirici desteğiyle BravoDent'te adımını attı.

Tayfun Duygulu'nun dişçi korkusu

90'ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu, dişçi koltuğunda eşinin elini sıkıca tutarak korkularını yenmeye çalıştı. Doktoru Ümit Sait Yavuz, Duygulu'nun korkusunu yenmesi için özel bir tedavi programı uyguladı. Ümit Sait Yavuz, tedavi öncesinde adeta bir dostça sohbet ederek, Duygulu'nun endişelerini yatıştırdı ve tedavi sürecini adım adım anlattı. Bella Duygulu da sürecin her anında yanında olarak ünlü sanatçıya, destek oldu. Duygulu stresini azaltmak için eşi Bella'nın elini sıkıca tuttuğu görüldü.

Tayfun Duygulu'nun dişçi korkusu

Ünlü sanatçı, tedavi sonrasında modern teknolojinin sunduğu imkanlardan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. "Artık eskisi gibi korkutucu değil" diyerek, tedavinin son derece konforlu geçtiğini vurguladı. Duygulu’nun eşine olan güveni sosyal medyada takdirle karşılandı.

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