 Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı

Sevda Demirel, Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen Film-San Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'ne katıldı.



Model, davete abisi Murat Demirel ile katıldı.

Demirel, etkinlikte ilk kez abisiyle videosunu Instagram'dan paylaştı.

Altı dil bilen Murat Demirel,

Almanya Hava Yolları'nda eğitmenlik yapıyor.

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