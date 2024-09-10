  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı

Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı. İşte detaylar...

Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı

Sevda Demirel, Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen Film-San Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı
Model, davete abisi Murat Demirel ile katıldı.

 Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı

Demirel, etkinlikte ilk kez abisiyle videosunu Instagram'dan paylaştı.

 Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı

Altı dil bilen Murat Demirel,

Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı

Almanya Hava Yolları'nda eğitmenlik yapıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini kapattı
  Magazin

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini kapattı

Türk Eğitim Derneği eğitime start verdi
  Cemiyet

Türk Eğitim Derneği eğitime start verdi

Işın Karaca'dan kızının oynadığı takıma tam destek
  Magazin

Işın Karaca'dan kızının oynadığı takıma tam destek

Hande Sarıoğlu sevgilisi Eren Süzer'i kıskanıyor mu?
  Magazin

Hande Sarıoğlu sevgilisi Eren Süzer'i kıskanıyor mu?

Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!
  Magazin

Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti
  Magazin

Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti