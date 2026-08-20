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Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı

Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı

Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı

Akın Akınözü'nün eski sevgilisi Sandra Pestemalciyan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı


Mağazaları dolaşan Pestemalciyan'ın sokak tarzı dikkat çekti.

 Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı

Pestemalciyan, eski sevgilisiyle ilgili sorulara, "O konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek, cevaplamadı.

 Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı

Pestemalciyan, mağazaları dolaştıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı

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