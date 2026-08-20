 Sandra Pestemalciyan eski sevgilisi Akın Akınözü'yle ilgili soruları cevapsız bıraktı

Akın Akınözü'nün eski sevgilisi Sandra Pestemalciyan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Mağazaları dolaşan Pestemalciyan'ın sokak tarzı dikkat çekti.

Pestemalciyan, eski sevgilisiyle ilgili sorulara, "O konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek, cevaplamadı.

Pestemalciyan, mağazaları dolaştıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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