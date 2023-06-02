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Plaj şıklığında Nefes X DeFacto dokunuşu

Global moda markası DeFacto ve doğal dokularıyla dikkatleri üzerine çeken Nefes İstanbul iş birliğinden doğan Nefes X DeFacto Koleksiyonu geometrik desenli kumaşlarla harmanlanan tasarımları ile plaj stilinizde eşsiz şıklığı yakalamanızı sağlıyor. Göz alıcı, zarif, iddialı ve her ruh haline uyum sağlayan parçalar sunan koleksiyon, kadınlara yaz boyu rüyada gibi hissettirmeyi hedefliyor.

Plaj şıklığında Nefes X DeFacto dokunuşu

Plaj giyiminde hava alan geometrik pamuklu kumaş yapılarıyla yaz ayları boyunca plajlarda kadınlara zarif ve üst düzey rahatlık sağlayacak olan Nefes X DeFacto Koleksiyonu sürdürülebilir materyal kullanımları ve el dikimi özel işçiliğiyle farkını ortaya koyuyor. Koleksiyonda her bir parça doğallık kavramından yola çıkılarak eşsiz tasarım detaylarıyla işleniyor.

Plaj şıklığında Nefes X DeFacto dokunuşu

Birbirinden şık tasarımlara sahip olan egzotik desenleri ile dikkat çeken kısa ve uzun kaftanlar, çarpıcı bir stil vadeden gömlekler, rahatlık sunan viskoz pantolon ve pareoların yanı sıra mayo ve bikinilerle istediğiniz eşleştirmeleri yaparak plajda kendi tarzınızı konuşturmanıza olanak sağlıyor.

Plaj şıklığında Nefes X DeFacto dokunuşu

Nefes X DeFacto Koleksiyonda yer alan ve plaj modasının olmazsa olmaz parçası kaftanları, aynı desenden tasarlanan mayo ve bikinilerle kombinleyebilir, plajlarda trendlerin temsilcisi olduğunuzu gösterebilirsiniz. Farklı aksesuar seçeneklerine sahip koleksiyonda; havlu, şapka, makyaj ve el çantaları kullanışlı olmalarının yanı sıra plaj giyim ürünleri ile mükemmel bir birliktelik yakalıyor.

Plaj şıklığında Nefes X DeFacto dokunuşu

Nefes X DeFacto koleksiyonuna, http://www.defacto.com adresinden ve seçili DeFacto mağazalarında ulaşabilirsiniz.

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