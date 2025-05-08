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Pelin Canbay'dan ilk hasat ilk ödül

Pelin Canbay'dan ilk hasat ilk ödül. İşte detaylar...

Pelin Canbay'dan ilk hasat ilk ödül

Pelin Canbay, uzun yıllar havacılık sektöründe yönetici olarak görev yaptı. Gökyüzündeki kariyerini bırakıp zeytinyağı için kolları sıvadı. Eşi Alpay Canbay ile birlikte Bursa Gemlik’te ata topraklarını işlemeye başladı. Erken hasat zeytinlerden elde ettikleri yağı Oli Vogue markasıyla hem Türkiye’de hem Avrupa’da satışa çıkardı. Ve tadıyla ilk ödülünü de aldı.

 Pelin Canbay'dan ilk hasat ilk ödül

İnternational Olive&Olive Oil Competition yarışmasında gümüş madalya kazandı. Pelin Canbay, bu başarının tesadüf olmadığını açıkladı. İş kadını Canbay, şu açıklamayı yaptı: “Her şey gibi, zeytin de vaktinde ve taze iken en güzeldir. Bizim zeytinlerimizde hasat diğer bölgelere göre daha erken bir vakitte, Eylül sonunda başlar. Zeytinlerimiz Gemlikli Yağhane'de her bir tanesini ziyan etmeden erken hasat soğuk sıkım olarak elde edilir. Bu ödüle layık görülmek çok onur verici.”

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