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Özülkü Çifti’nden Bodrum'da müzik ziyafeti

Özülkü Çifti’nden Bodrum'da müzik ziyafeti

Özülkü Çifti’nden Bodrum'da müzik ziyafeti

Türk pop müziğinin sevilen isimleri Eda ve Metin Özülkü, Bodrum’un yeni gözde adreslerinden Başka Resort Otel’de verdikleri konserle misafirlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Özülkü Çifti’nden Bodrum'da müzik ziyafeti
Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde sahne alan Özülkü çifti, yıllara meydan okuyan performansları ve enerjileriyle büyük beğeni topladı.

Özülkü Çifti’nden Bodrum'da müzik ziyafeti

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden misafirler, gecenin coşkusunu doyasıya yaşarken, konserin sürpriz konuğu Güliz Ayla oldu. Özülkü çiftine sahnede eşlik eden Ayla, sevilen parçalarıyla geceye renk kattı. Üç sanatçının birlikte sergilediği performans, uzun süre alkışlandı.

Özülkü Çifti’nden Bodrum'da müzik ziyafeti

Gecenin seçkin konukları arasında Özlem Yıldız, Deniz Kayaarası, Yasemin Yılmaz, Öznur Özcan, Ayfer Bayrak, Eylem Sürmen, Başak Kazaca, Sema Köse, Selin Develioğlu ve Özgün Kaleli de yer aldı.

 

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