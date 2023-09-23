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Neden “Hayır” diyemiyoruz?  

İnsan ilişkilerinde çoğu zaman ön planda olan değer, duygusal ihtiyaçlardır. "Hayır" diyememek çoğu insanın hayatını kabusa çeviren bir problem...

Neden “Hayır” diyemiyoruz?  

 

Kendi sınırlarınızı ne kadar koruyabiliyorsunuz ? “Hayır” diyemedikçe sınırlarınızın başkaları tarafından ihlal edildiğinin, kendimizden çok başkaları için çaba sarf ettiğinizin farkında mısınız? 

HAYIR DEMEK ÖZGÜRLÜKTÜR 

Birçok ünlü isme de yaşam koçluğu yapan Kişisel Gelişim ve Enerji Eğitmeni Seda Arpacı, karşınızdakine "hayır" diyememenin bir süre sonra kişinin kendine olan saygısının biteceğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti: "Eğer kendi öz değerimizin ve öz saygımızın farkında değilsek, sevilme kaybetme dışlanma gibi korkularımız varsa ve zihin kodlarımızda “hayır” demeyi bencillikle eşleştirdiysek “hayır demek bize oldukça zor gelir. Birçoğumuza büyüklerimiz tarafından kurallara uymamız gerektiği dayatıldı. “Hayır" demek ayıp kabul edildi. Bunun gibi otomatik düşüncelerden ve kalıplardan kurtulup kendi önceliklerimizi ve sınırlarımızı belirlemeliyiz. Sadece psikolojimiz değil bedenimiz için de önemli." 

ÖNCELİĞİNİZ KENDİNİZ OLSUN 

Öncelikle, "hayır" demenin reddetmek olmadığını belirten Arpacı, "Kendi isteklerinizi değilde başkalarının isteklerini yaptığınız zaman kendinizi çok daha yorgun ve stresli hissettiğinizi fark edin, anksiyete ve depresyon eğiliminiz yükselmekte. Önceliğiniz kendiniz olsun. Zaman yönetimimiz bize ait olsun, çevremizdeki insanlara değil. Öz saygınızı koruyun ve yükseltin. "Hayır" demek duyarsızlık değil kendi özgürlük alanımızdır" dedi...

 

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