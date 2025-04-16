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Murat Serezli üç saatlik makyajla yaşlandı

Ünlü oyuncu Murat Serezli üç saatlik makyajla yaşlandı. İşte detaylar...

Murat Serezli üç saatlik makyajla yaşlandı

Dijital platform Max'te yayınlanacak olan ve Türk tarihi temalı yapımlar arasında büyük merak uyandıran İlk Göktürk dizisinde, usta oyuncu Murat Serezli, Alagar adlı bilge karaktere hayat veriyor.

 Murat Serezli üç saatlik makyajla yaşlandı

Dizinin tanıtım etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serezli, rolü için her gün tam 3 saat süren özel bir makyajla yaşlandırıldığını söyledi.

Murat Serezli üç saatlik makyajla yaşlandı
SABAH 5'TE KALKIP MAKYAJ KOLTUĞUNA OTURUYORDUM
Yoğun set temposunu ve karakter hazırlık sürecini anlatan Serezli, "Alagar olabilmem için bana her gün üç saat makyaj yapıldı. Saat 09.00'daki set için sabah 05.00'te kalkıp makyaj koltuğuna oturdum" dedi.

 Murat Serezli üç saatlik makyajla yaşlandı

(Arif Diren- Esra Kılıç - Murat Serezli)

Oyuncu, bu sürecin kendisi için oldukça heyecan verici olduğunu da vurguladı.

 Murat Serezli üç saatlik makyajla yaşlandı

SAÇ VE SAKALLAR SIRTINA KADAR UZADI
Arif Diren ile başrolü paylaşan Murat Serezli, karaktere fiziksel olarak da hazırlanmak için saç ve sakalını uzattığını belirtti. “Bu proje için sırtıma kadar saç uzattım. Sakallarımı kesmedim. Ayrıca at binme, kılıç kullanma ve ok atma dersleri aldım. Böyle özel projeler çok meşakkatli bir çalışma gerektiriyor. Çekimler bir yıldır sürüyor" diyerek projeye ne kadar emek verdiğini gözler önüne serdi.

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