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Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor. İşte detaylar...

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor

GAİN'de 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşan RU dizisinin başrol oyuncuları Meryem Uzerli ve Emre Karayel, diziyi izleyenlerden gelen olumlu geri dönüşlerle keyiflerinin yerinde olduğunu belirttiler.

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor
İkilinin, "Bir daha aynı projede sizi görecek miyiz?" sorusuna verdikleri yanıt ise umut vericiydi:

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor

"Neden olmasın? Dizinin devam etmesi söz konusu ama şu an net değil. Gönlümüz bu ekibin yoluna devam etmesinden yana. Yeni projelerde de buluşmak isteriz," dediler.

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor

Sette müthiş bir uyum yakalayan Karayel ve Uzerli, birbirlerine övgü dolu sözler söylediler. Meryem Uzerli, partneri hakkında, "Kadrodaki Emre'yi duyunca çok mutlu oldum. Emre ile tanıştıktan sonra kaslarım çok etkilendi; gülmekten ağrıyorlar. Diş doktorum bile 'Emre ile çok buluşma' diyecek," dedi.

Meryem Uzerli: Emre Karayel'e gülmekten kaslarım ağrıyor

Emre Karayel ise Meryem’in enerjisine dikkat çekti: "Meryem'in enerjisi yeter. Modunuz düşük bile olsa ona 'merhaba' deyin, bir anda tüm havanız değişir. Dışarıya karşı hep öyledir," dedi.

 

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