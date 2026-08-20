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Emek Külür'ün Nişantaşı tarzı

Emek Külür'ün Nişantaşı tarzı

Emek Külür'ün Nişantaşı tarzı

Ünlülerin diş doktoru Emek Külür, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Emek Külür'ün Nişantaşı tarzı


Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'la 2012 ile 2017 yılları arasında evli kalan Emek Külür'ün sokak tarzı dikkat çekti. Mağazaları gezen Emek Külür, fit haliyle göze çarptı.

 Emek Külür'ün Nişantaşı tarzı

Diş doktoru, gazetecilere selam verdikten sonra, Nişantaşı turuna devam etti.

Emek Külür'ün Nişantaşı tarzıEmek Külür'ün Nişantaşı tarzı

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