 Emek Külür'ün Nişantaşı tarzı

Ünlülerin diş doktoru Emek Külür, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'la 2012 ile 2017 yılları arasında evli kalan Emek Külür'ün sokak tarzı dikkat çekti. Mağazaları gezen Emek Külür, fit haliyle göze çarptı.

Diş doktoru, gazetecilere selam verdikten sonra, Nişantaşı turuna devam etti.

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