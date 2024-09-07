 Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!

Hakan Kurtaş, 36'ncı yaşına girdi.



Birce Akalay da sevgilisinin doğum gününü kutladı.



Akalay, sevgilisiyle romantik anlarını paylaştı.



Oyuncu, romantik bir mesaj yazdı.



Akalay, "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim!



İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Oyuncuya, beğeni yağdı.

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