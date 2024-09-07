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Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı! İşte detaylar...

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!

Hakan Kurtaş, 36'ncı yaşına girdi.

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!
Birce Akalay da sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!
Akalay, sevgilisiyle romantik anlarını paylaştı.

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!
Oyuncu, romantik bir mesaj yazdı.

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!
Akalay, "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim!

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!
İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

 Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!

Oyuncuya, beğeni yağdı.

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