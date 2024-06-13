  Berksan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Berksan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Projelerinden bahseden şarkıcı, "Yeni şarkı 'Çok Özlüyorum' geliyor. Herkesi çok özledim. Artık single single gidiyorum, albüm yapmıyorum. Hande Yener ve Sibel Can'ın albümlerinde roller üstlendim. Sürekli işin mutfağındayım. Sahnedeyim" dedi. Yaz sorularına, "Aşık olmak istiyorum. 20 yıldır bir tek bende yok. Sevdiğim kadınları aldılar" yanıtını verdi.

Fit haliyle dikkat çeken Berksan, "Mide sıkıntısı yaşamıştım. Bu hayatımı farklı yönde prensipler edinmek zorunda bıraktı. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Erkek sanatçıların estetik olmasına, "Bizde büyütülüyor. Herkes istediğini yapsın. Hayat kısa, içi boş. Birbirimizi yormayalım. Ben yaptığım işlemlerden pişmanım. Bir tek botoks seviyorum onun dışında sevmedim" açıklamasını yaptı.

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