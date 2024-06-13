  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Berksan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Ünlü şarkıcı Berksan'dan yıllar sonra gelen itiraf! İşte detaylar...

Berksan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Berksan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Berksan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
Projelerinden bahseden şarkıcı, "Yeni şarkı 'Çok Özlüyorum' geliyor. Herkesi çok özledim. Artık single single gidiyorum, albüm yapmıyorum. Hande Yener ve Sibel Can'ın albümlerinde roller üstlendim. Sürekli işin mutfağındayım. Sahnedeyim" dedi. Yaz sorularına, "Aşık olmak istiyorum. 20 yıldır bir tek bende yok. Sevdiğim kadınları aldılar" yanıtını verdi.

  Berksan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Fit haliyle dikkat çeken Berksan, "Mide sıkıntısı yaşamıştım. Bu hayatımı farklı yönde prensipler edinmek zorunda bıraktı. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

  Berksan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Erkek sanatçıların estetik olmasına, "Bizde büyütülüyor. Herkes istediğini yapsın. Hayat kısa, içi boş. Birbirimizi yormayalım. Ben yaptığım işlemlerden pişmanım. Bir tek botoks seviyorum onun dışında sevmedim" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dizi bitti tatil başladı
  Magazin

Dizi bitti tatil başladı

Günlük Makyaj Rutininizde Aydınlatıcı ve Gloss Kullanmanın Önemi
  Moda ve Güzellik

Günlük Makyaj Rutininizde Aydınlatıcı ve Gloss Kullanmanın Önemi

Alarga geliyor
  Magazin

Alarga geliyor

Burcu Kıratlı'dan çocuklara erken bayram hediyesi
  Magazin

Burcu Kıratlı'dan çocuklara erken bayram hediyesi

'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!
  Kültür - Sanat

'En İyi Kadın TV Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Veda Yurtsever'den eğitim mesajı!

Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi
  Magazin

Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi