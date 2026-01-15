  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Ünlü komedyen Baturay. Özdemir, katıldığı bir etkinlikte hem sahne kariyeri hem de televizyon ve sinema projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

 Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Tarzıyla ilgili esprili bir dille konuşan Özdemir, “Herkes çok şık, benim canım sıkıldı. Daha şık olabilirdim. Kendimi kendim giydirdiğim için sıkıntı yaşıyorum” diyerek güldürdü.

 Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Stand-up dünyasında rekabet olmadığını belirten Özdemir, “Sağ olsunlar, dört yıldır kapalı gişe oynuyorum. O yüzden ben kimseyle değil, kendimle yarışıyorum” ifadelerini kullandı.

 Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

DİJİTALDE YÜKSELEN İŞLERİN HEPSİ KOMEDİ
Televizyon dizilerinin uzun sürelerine de değinen ünlü komedyen, bu şartlarda komedi üretmenin zor olduğunu vurguladı. Özdemir, “Televizyonda dizi süreleri çok uzun. Bu nedenle gerçek anlamda komedi yapılamıyor. Dramaların içine komik karakterler yerleştiriyorlar. Dijital platformlarda yükselen işlere baktığınızda ise hepsinin komedi olduğunu görüyorsunuz. Aslında komediye ciddi bir talep var ama bu dizi sürelerinde komedi yapmak mümkün değil. Bu yüzden televizyona bir iş yapmayı hiç düşünmüyorum” dedi.

 Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Sinema projeleriyle ilgili de müjde veren Özdemir, “Bir sinema projem var. Bu sene onu izleyiciyle buluşturacağım” diye konuştu.

 

 Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la çıktığı ve gündemden düşmeyen Phuket tatili hakkında konuştu
  Magazin

Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la çıktığı ve gündemden düşmeyen Phuket tatili hakkında konuştu

Kışın en güzel hali Beca’da
  Mekan

Kışın en güzel hali Beca’da

Leyla Lydia Tuğutlu elektronik müzikle kendini yeniden anlatıyor
  Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu elektronik müzikle kendini yeniden anlatıyor

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı
  Magazin

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
  Gündem

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim
  Magazin

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim