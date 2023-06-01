Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı

Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler için NTV’de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Günün getirdikleri ve günün geride bıraktıklarını konuklarıyla konuşan Düvenci’nin bu kez konuğu oyuncu Bade İşçil oldu.



İşçil’in kendi çocukluğuna ve çocuğuyla olan ilişkisine de değindiği programda şaşırtan anlar da yaşandı. İşçil, daha önce Sharon Stone’un gençliğini oynaması için teklif geldiğini ancak ailesi yurt dışına gitmesini istemediği için kabul edemediğini anlattı. Aynı zamanda “Tam bir Pollyanna’yım” diyen oyuncu bunun için kızgın olmadığını da aktardı.

Ünlü isimlerin dünden bugüne sıra dışı hikayelerini samimi bir dille paylaştığı ve Ceyda Düvenci’nin sorularına cevap verdiği Bambaşka Sohbetler hafta içi her gün 19.00’da NTV’de…

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