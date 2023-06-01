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Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu ‘Bambaşka Sohbetler’, birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Bade İşçil’in yer aldığı bölüm ile sevenlerini mutlu eden program hafta içi her gün 19.00’da NTV’de…

Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı

Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler için NTV’de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Günün getirdikleri ve günün geride bıraktıklarını konuklarıyla konuşan Düvenci’nin bu kez konuğu oyuncu Bade İşçil oldu.

Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı
İşçil’in kendi çocukluğuna ve çocuğuyla olan ilişkisine de değindiği programda şaşırtan anlar da yaşandı. İşçil, daha önce Sharon Stone’un gençliğini oynaması için teklif geldiğini ancak ailesi yurt dışına gitmesini istemediği için kabul edemediğini anlattı. Aynı zamanda “Tam bir Pollyanna’yım” diyen oyuncu bunun için kızgın olmadığını da aktardı.

Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı

Ünlü isimlerin dünden bugüne sıra dışı hikayelerini samimi bir dille paylaştığı ve Ceyda Düvenci’nin sorularına cevap verdiği Bambaşka Sohbetler hafta içi her gün 19.00’da NTV’de…

Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı

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