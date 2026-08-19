12 Savaşçı (12 Warriors) Türkiye’de vizyona giriyor

ABD’de dört farklı platformda izleyiciyle buluşan, Güney Kore ve Tayvan’a lisanslanan 12 Savaşçı (12 Warriors), uluslararası film pazarlarındaki yolculuğunun ardından 11 Eylül’de Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor.



Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ömer İlhan ve Ateş Özkan’ın üstlendiği 12 Savaşçı (12 Warriors), Türkiye’den çıkan uluslararası aksiyon yapımları arasında dikkat çekici bir konuma ulaştı. Film, ilk uluslararası gösterimini Los Angeles’ta düzenlenen American Film Market (AFM) kapsamında gerçekleştirirken, Cannes ve Berlin film marketlerinin yanı sıra Arjantin’de düzenlenen Ventana Sur gibi önemli uluslararası sinema organizasyonlarında da yer aldı. Film, uluslararası dağıtım yolculuğunda önemli pazarlara ulaşarak ABD’de dört farklı platformda izleyiciyle buluştu. Ayrıca 12 Savaşçı, Güney Kore ve Tayvan pazarları için de lisanslandı. Güçlü uluslararası oyuncu kadrosu 12 Savaşçı’nın oyuncu kadrosunda Türkiye’den Ramazan Temizkan, Sanaz Zahraei, İsmail Uzuner ve Nuri Can Yeniyol gibi isimlerin yanı sıra, uluslararası sinema ve televizyon dünyasından tanınan oyuncular da yer alıyor. Filmde, Testere (Saw) serisinin oyuncularından Costas Mandylor ile Cesur ve Güzel (The Bold and the Beautiful) dizisinin başrol oyuncularından Ronn Moss da rol alıyor. Özel platoda, uzun hazırlık sürecinin ardından çekildi Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmin çekimleri, Ömerli’de özel olarak kurulan platoda gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlanan filmde, özellikle aksiyon sahnelerinin koreografileri ve fiziksel performansların gerçekçiliği dikkat çekiyor. 12 Savaşçı, Türkiye’de aksiyon sinemasının sınırlarını uluslararası standartlara taşımayı hedefleyen yapısıyla, yerli sinema izleyicisini yüksek tempolu bir aksiyon deneyimiyle buluşturmayı amaçlıyor. 12 Savaşçı (12 Warriors), 11 Eylül 2026’da Türkiye genelinde sinemalarda.

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