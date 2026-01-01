 Zeynep Bastık’tan Kıbrıs’ta yılbaşı şovu

Pop müziğin enerjisi hiç düşmeyen, güçlü sesi Zeynep Bastık, yeni yıl gecesinde Kıbrıs’ta sahne aldı.



Şarkılarıyla unutulmaz bir kutlama yaşatan ünlü sanatçıyı dostları da sahnesinde yalnız bırakmadı.

Zeynep Bastık, yeni yıl gecesinde Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’de sahne alarak 2026’ya hızlı ve coşkulu bir giriş yaptı.

Baştan sona dolu geçen gecede Bastık, hit şarkıları, sahnedeki dansları ve yüksek enerjisiyle yılbaşı eğlencesine damgasını vurdu.

Yeni yıla özel hazırladığı repertuvarıyla sahneye çıkan başarılı sanatçı, sevilen parçalarını dinleyicileriyle birlikte söyledi.

Sahnedeki enerjisi kadar samimi tavırlarıyla da dikkat çeken Bastık, son yayınladığı şarkısı “Zor”u seslendirdikten sonra, “Ben yılı bu şarkıyla kapattım ama hepimiz için kolay, su gibi akan bir yıl dilerim. Tüm güzellikler sizinle olsun” diyerek dinleyicilerinin yeni yılını kutladı.

Konseri ön sıralardan takip eden oyuncu Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık’ın yakın arkadaşı Emir Can İğrek, gece boyunca Bastık’a eşlik etti. Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek, daha önce de beraber seslendirdikleri “Dargın” şarkısında sahnede düet yaptı.

Kıbrıs’ta sahne alan Zeynep Bastık, bu özel yılbaşı gecesiyle yeni yıla müzik, dostluk ve eğlence dolu bir başlangıç yaparak unutulmaz bir konsere imza attı.

